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49 минут назад

Моряки вышли на протест у здания СБУ в Одессе из-за задержания лидера ассоциации

Lenta.ru

Моряки вышли на акцию протеста у здания Службы Безопасности Украины в Одессе после задержания лидера их ассоциации Кристины Король. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны».

Моряки вышли на протест у здания СБУ в Одессе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Одессе — акция протеста украинских моряков, которые пришли к зданию местного управления СБУ. Как пишут местные паблики, моряки протестуют из-за того, что сегодня утром СБУ задержала лидера Ассоциации моряков Украины Кристину Король», — говорится в публикации.

Издание также напомнило, что ранее моряки устраивали протесты, добиваясь разрешения на выезд за границу. Отмечается, что в августе власти удовлетворили требования демонстрантов и утвердили постановление, разрешающее их выезд.

«Но в реальности оно не заработало, так как военкоматы говорят, что у них нет порядка выдачи разрешений на выезд», — подчеркивает «Страна.ua».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует СБУ в качестве силовой опоры для сохранения власти и борьбы с политическими конкурентами. При этом он уточнил, что США препятствуют украинскому лидеру в превращении СБУ в главную спецслужбу страны.

В мире,Владимир Рогов,Владимир Зеленский,СБУ,
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