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12 минут назад

В Перу ввели режим ЧП

Илья Родин

Правительство Перу приняло решение объявить в стране режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней, рассказал в Twitter глава Минобороны республики Альберто Отарола. Он добавил, что мера вызвана непрекращающимися массовыми протестами. Об этом пишет РИА «Новости».

В Перу ввели режим ЧП
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что митинги протеста в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Демонстранты требуют досрочных выборов президента и отставки конгресса.

Министр подчеркнул, что на заседании кабмина было решено «объявить 30-дневное чрезвычайное положение в стране». Он добавил, что правительство желает обеспечить порядок, непрерывность экономической деятельности, защитить миллионы семей.

Альберто Отарола пояснил, что режим ЧП вступит в силу сразу после того, как в официальном бюллетене будет опубликован соответствующий указ.

Напомним, что 7 декабря 2022 года Педро Кастильо распустил парламент. Депутаты не подчинились его решению, собрали экстренное заседание и приняли решение об отставке президента.

Военные и полиция поддержали парламент. Глава страны был арестован, против него выдвинули обвинения в мятеже и злоупотреблении полномочиями.

В настоящее время пост главы страны занимает Дина Болуарте. Она принесла президентскую присягу и стала первой женщиной на этом посту в республике.

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