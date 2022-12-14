ЕП поддержал безвизовый режим для Косова

Европарламент и председательство Чехии в Совете Евросоюза договорились о безвизовом режиме в отношении непризнанного Косова, но это решение еще должны утвердить все страны ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Совета ЕС.
По данным агентства, безвизовый режим для Косова ЕП и чешское представительство согласовали сегодня, 14 декабря. Однако данный документ еще должны утвердить все 27 стран-членов Совета ЕС, пять из которых не признает независимость самопровозглашенного образования. Отмечается, что текст заявления содержит сноску, что Косово употребляется в документе «безотносительно позиции государств Евросоюза по декларации его независимости».
Ранее МИД РФ заявил о планах продолжать защищать национальные интересы Сербии в отношении Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности ООН.