ЕП поддержал безвизовый режим для Косова

Европарламент и председательство Чехии в Совете Евросоюза договорились о безвизовом режиме в отношении непризнанного Косова, но это решение еще должны утвердить все страны ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Совета ЕС.

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По данным агентства, безвизовый режим для Косова ЕП и чешское представительство согласовали сегодня, 14 декабря. Однако данный документ еще должны утвердить все 27 стран-членов Совета ЕС, пять из которых не признает независимость самопровозглашенного образования. Отмечается, что текст заявления содержит сноску, что Косово употребляется в документе «безотносительно позиции государств Евросоюза по декларации его независимости».