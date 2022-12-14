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1 час назад

В Германии откроется первый плавучий СПГ-терминал

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что 17 декабря в стране откроется первый плавучий СПГ-терминал. Об этом сообщает ПРАЙМ.

В Германии откроется первый плавучий СПГ-терминал
Фото: 

«Безопасность Европы означает также энергетическую безопасность. Ничто не демонстрирует это так наглядно, как открытие первого плавучего терминала для сжиженного газа в Вильгельмсхафене, которое мы отпразднуем в ближайшую субботу», – сказал он.

Строительство СПГ-терминала завершили в ноябре, а в декабре власти Германии планируют разместить установку для хранения и регазификации ресурса. Шольц также добавил, что первый корабль с сжиженным газом причалит уже на этой неделе. По словам Шольца, в скором времени подобные терминалы появятся в Любмине, Брюнсбрюттеле и Штаде.

Ранее Шольц выступил за сотрудничество с Россией после окончания конфликта на Украине.

В мире,Олаф Шольц,
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