В Германии откроется первый плавучий СПГ-терминал

«Безопасность Европы означает также энергетическую безопасность. Ничто не демонстрирует это так наглядно, как открытие первого плавучего терминала для сжиженного газа в Вильгельмсхафене, которое мы отпразднуем в ближайшую субботу», – сказал он.

Строительство СПГ-терминала завершили в ноябре, а в декабре власти Германии планируют разместить установку для хранения и регазификации ресурса. Шольц также добавил, что первый корабль с сжиженным газом причалит уже на этой неделе. По словам Шольца, в скором времени подобные терминалы появятся в Любмине, Брюнсбрюттеле и Штаде.