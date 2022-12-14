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12 минут назад

От администрации Байдена потребовали сведения о появлении COVID

Илья Родин

Конгрессмены Джеймс Комер и Джим Джордан потребовали от администрации главы США Джо Байдена данные о происхождении COVID-19 для проведения расследования. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление, распространенное комитетом по надзору и реформе Палаты представителей.

От администрации Байдена потребовали сведения о появлении COVID
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что член комитета по надзору и реформе палаты представителей Джеймс Комер и член комитета палаты по законодательству Джим Джордан обратились в Белый дом с требованием предоставить необходимую для расследования информацию о происхождении информацию.

В документе говорится, что впервые был опубликован список лиц, которые должны будут дать объяснения в рамках расследования.

Официальные письма с запросом необходимых сведений были повторно направлены министру здравоохранения США Хавьеру Бесерре, главному инфекционисту страны Энтони Фаучи и другим важным чиновникам, подчеркивается в заявлении.

Сотрудники комитета уточнили, что занимаются этим вопросом с тем, чтобы защитить население страны в будущем и установить причины появление вируса.

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Кроме того, конгрессмены планируют изучить правомочность и цели выделения грантов для лаборатории китайского Уханя на проведение исследований.

В мире,Джим Джордан,Энтони Фаучи,Джозеф Байден,
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