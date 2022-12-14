В США оценили возможность завершения СВО на Украине к концу года

Администрация США не видит возможности завершения боевых действий на Украине к концу текущего года; Вашингтон считает, что решение о потенциальных переговорах с РФ должен принимать Киев. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.