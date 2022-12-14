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11 минут назад

В США заявили, что не видят возможности завершения боев на Украине к концу года

ТАССиещё 1

Администрация США не видит возможности завершения боевых действий на Украине к концу текущего года; Вашингтон считает, что решение о потенциальных переговорах с РФ должен принимать Киев. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

В США оценили возможность завершения СВО на Украине к концу года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы не ожидаем, что бои прекратятся в ближайшие зимние месяцы. Так что нет свидетельств, безусловно, нет ожиданий, что к концу года прекратится война", - сказал он.

Песков ответил на вопрос о возможности вывода войск с Украины до конца года

Кирби добавил, что, по мнению американской администрации, решение о возможности переговоров между Киевом и Москвой должен принимать "президент [Украины Владимир] Зеленский, а не Соединенные Штаты".

В мире,Джон Кирби,Администрация США,
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