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19 минут назад

WSJ: США намерены ввести санкции против Владимира Потанина

ТАССиещё 2

Соединенные Штаты планируют ввести санкции против российского бизнесмена Владимира Потанина, сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

WSJ: США намерены ввести санкции против Владимира Потанина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее сведениям, Вашингтон объявит о рестрикциях в отношении предпринимателя уже в четверг. Ограничительные меры затронут его холдинг "Интеррос", а также Росбанк, однако под санкции не подпадет горно-металлургическая компания "Норникель", президентом которой является Потанин.

Отмечается, что в новый пакет санкций также будут включены несколько членов российского правительства.

В мире,Владимир Потанин,Росбанк,Норникель,Правительство РФ,
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