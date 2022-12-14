WSJ: США намерены ввести санкции против Владимира Потанина

Соединенные Штаты планируют ввести санкции против российского бизнесмена Владимира Потанина , сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

По ее сведениям, Вашингтон объявит о рестрикциях в отношении предпринимателя уже в четверг. Ограничительные меры затронут его холдинг "Интеррос", а также Росбанк, однако под санкции не подпадет горно-металлургическая компания "Норникель", президентом которой является Потанин.