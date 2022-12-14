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27 минут назад

В Китае рассказали о расколе на Западе из-за Украины

Илья Родин

Действия Запада в рамках украинского конфликта привели к мировому энергетическому и продовольственному кризису, ударившему в том числе по Евросоюзу и США, рассказал обозреватель Гао Цзянь в статье для Global Times.

В Китае рассказали о расколе на Западе из-за Украины
Фото: ТАССТАСС

Гао Цзянь подчеркнул, что «конфликт на Украине обошелся очень дорого, а также вызвал обратную реакцию против собственных интересов Вашингтона».

По его оценке, растущие противоречия между интересами Вашингтона и Брюсселя в 2022 году стали отчетливо видны. Он отметил, что по мере эскалации противостояния на Украине, Евросоюз, который «непосредственно оплачивает счет за этот конфликт», осознает свои собственные потери.

Аналитик уточнил, что возможные разногласия между Штатами и Евросоюзом особенно ярко проявились после принятия так называемого «Закона о снижении инфляции».

Главы европейских стран увидели в политике Вашингтона попытку ударить «удар по большей части европейского производственного сектора», заметил автор.

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Напомним, что «Акт сокращения инфляции» предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку произведенных в США электромобилей, а также выделение из бюджета $64 млрд на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

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