Пока вы не уснули: Обыски в офисе Макрона и подробности подготовки госпереворота в ФРГ

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В Париже прошли обыски в офисе партии Эммануэля Макрона

В Париже жандармы провели обыски в офисе партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение», а также в штаб-квартире американской консалтинговой компании McKinsey. Об этом пишет телеканал BFMTV.

Отмечается,что силовики провели обыски в офисах в связи с делом о финансировании предвыборной кампании французского лидера консалтинговой фирмой в 2017 году. Ордера на них выписала национальная финансовая прокуратура Парижа.

NYT: обвиняемый в заговоре в Германии принц Генрих XIII посещал российских дипломатов

Принц Генрих XIII, которого прокуратура Германии назвала одним из лидеров подготовки государственного переворота в стране, встречался с российскими дипломатами в генконсульстве РФ в Лейпциге. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По данным издания, Генрих XIII, потомок 700-летнего рода Ройссов, дважды посещал российское консульство в Лейпциге, где, как утверждается, встречался с российскими дипломатами. Один из таких визитов произошел в июне в День России.

Песков комментировал возможность присоединения к России Одессы и Чернигова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность присоединения к России новых территорий, назвал первоочередной задачей защиту людей в Донецкой и Луганской народных республиках.

"Все зависит от выбора граждан, от решения людей", - прокомментировал представитель Кремля в среду в беседе с журналистами возможность присоединения к РФ Одессы и Чернигова.

ЕП вручил премию Сахарова «украинскому народу»

Европарламент вручил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2022 год украинским представителям. Об этом пишет ТАСС.

В этом году на премию также претендовали Джулиан Ассанж и колумбийская «Комиссия правды». По словам спикера Европарламента Роберты Метсолы, премия присуждена «украинскому народу, представленному его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом».

В Госдуме объявили о готовности российской армии к наступлению

Вооруженные силы (ВС) России готовы к наступлению в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом объявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с «Радиоточкой НСН».

«С учетом частичной мобилизации, которая была, у нас достаточно сил. На сегодняшний день наш военно-промышленный комплекс набирает обороты для того, чтобы создать тот накопительный эффект из средств тяжелой артиллерии, ракет», — заявил депутат.

По словам Водолацкого, если Запад поставит на Украину ракеты дальностью 500 километров, то ВС РФ будут отодвигать их на такое же расстояние.

SHOT: Wildberries призвали проверить на пропаганду ЛГБТ

Движение «Зов народа» обратилось в Роскомнадзор с просьбой проверить Wildberries на пропаганду ЛГБТ и распространение эротического контента среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, поводом для обращения стали новости, что продавцы на Wildberries платят моделям за публикацию откровенных фото в отзывах о нижнем белье.

Читательница SHOT, мать девятиклассника, пожаловалась, что он рассматривает в онлайн-магазине фото полуголых женщин. Она подчеркнула, что фото находятся в свободном доступе и без возрастных ограничений.

Доходы России от продажи нефти начали падать

В ноябре, еще до введения потолка цен на морские поставки нефти, Россия увеличила экспорт сырья, однако ее доходы от продажи начали падать. Об этом со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА) пишет Reuters.

Российские нефтяные компании получили 15,8 миллиарда долларов, что на 700 миллионов меньше, чем в октябре. В МЭА считают, что новые ограничения от страны G7, Евросоюза, Австралии и Норвегии дополнительно сократят поступления средств.

Военкор Лисицын сообщил о захвате ВС РФ американского дрона

wikimedia

Российские военные захватили в зоне спецоперации беспилотник RQ 20 Puma, который ранее США передали ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

По его словам, дрон оценивается в 250 тысяч долларов.

Шольц пригрозил противникам поддержки Украины

Противники поддержки Украины в Европейском союзе (ЕС) не смогут нарушить единство объединения, сказал канцлер Германии Олаф Шольц, намекая на действия Венгрии. Его слова приводит Reuters.

«Любой, кто думает, что может подорвать ценности Евросоюза, которым привержены все страны-члены, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу в этой попытке», — пригрозил политик.

РИА Новости: Обломки беспилотника повредили два административных здания в Киеве

Два административных здания повреждены в Киеве из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные городской военной администрации столицы Украины, здания находятся в Шевченковском районе Киева.