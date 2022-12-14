В Стамбуле сотни людей поддержали приговоренного к тюрьме мэра

Сотни жителей Стамбула собрались в среду на стихийный митинг в поддержку мэра города Экрема Имамоглу, которого был приговорен за оскорбление представителей Центризбиркома к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фото: Соцсети Соцсети

Жители Стамбула начали собираться возле здания администрации города в преддверии оглашения приговора. Из-за митинга в районе его проведения было парализовано движение автомобильного транспорта. На подъездах к улице Мучеников 15 июля образовались заторы.

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Безопасность митингующих обеспечивали десятки сотрудников сил безопасности Турции, многие из которых были вооружены автоматами. В последние недели в городе в значительной степени усилены меры безопасности после теракта с использованием бомбы на пешеходной туристической улице Истикляль. Многие собравшиеся, численность которых по данным оппозиционных СМИ составила несколько тысяч человек, скандировали лозунги "в отставку правительство".

На митинге выступил и сам Имамоглу, являющийся членом основной оппозиционной Народно-республиканской партии, на платформе, установленной на одном из автобусов.

"Этой стране нужны справедливость, милосердие и совесть. Этой стране нужна надежда. Пусть ваша надежда не покидает вас. Я хочу сказать, что 3,5 года, может быть, и прошло, но у меня все еще есть моя молодость, моя юность! Мы все еще возлагаем большие надежды!" - сказал мэр города.

По окончании выступления Имамоглу народ начал расходиться, а коммунальные службы города принялись убирать накопившийся за довольно непродолжительное время мусор на дорогах и обочинах.

Дело Имамоглу

Дело в отношении Имамоглу, который представляет НРП, было возбуждено после муниципальных выборов в 2019 году. Он выиграл и первые выборы, которые состоялись 31 марта, но были отменены ЦИК, и вторые, прошедшие 23 июня. Причем, вторые - со значительным перевесом. После победы на выборах Имамоглу назвал "дураками" тех, кто отменил выборы 31 марта.