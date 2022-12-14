В Казахстане амнистировали более тысячи участников январских протестов

В Казахстане амнистировали более тысячи участников январских событий. Об этом сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры республики Елдос Килымжанов, передает КазТАГ.

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Он заявил, что с 3 ноября в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения во время январских протестов, вступили в силу положения закона «Об амнистии». Килымжанов уточнил, что в настоящее амнистирован 1071 человек.