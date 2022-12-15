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1 час назад

Экс-глава Минфина Польши: ЕС наказывает Украину, не выделяя Варшаве средства на беженцев

Газета.Ruиещё 1

Экс-глава Минфина Польши Тадеуш Косьчиньский заявил, что Евроcоюз наказывает Киев тем, что не выделяет Варшаве дополнительные средства на содержание украинских беженцев. Соответствующее заявление он сделал в беседе с британским изданием Daily Express.

Экс-глава Минфина Польши рассказал о наказании ЕС Украины
Фото: APAP

"ЕС только похлопывает нас по спине, говоря, что мы молодцы, вот вам виртуальная медалька на грудь. Но нам нужны деньги для беженцев. Мне кажется, что Евросоюз негативным отношением к Польше наказывает на самом деле Украину", — сказал бывший министр финансов.

Также он подверг критике Евросоюз за недостаточно гибкую политику. Как считает Косьчиньский, правила и законы оказались неэффективными из-за массового притока украинских беженцев и подорожания энергоносителей. Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что количество украинских беженцев в Польше и Германии будет расти в ближайшее время.

Ранее Косьчиньский говорил, что Евросоюз в разгар конфликта на Украине "вонзил нож в спину" Польше.

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