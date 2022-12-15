Экс-глава Минфина Польши рассказал о наказании ЕС Украины

Экс-глава Минфина Польши Тадеуш Косьчиньский заявил, что Евроcоюз наказывает Киев тем, что не выделяет Варшаве дополнительные средства на содержание украинских беженцев. Соответствующее заявление он сделал в беседе с британским изданием Daily Express.
"ЕС только похлопывает нас по спине, говоря, что мы молодцы, вот вам виртуальная медалька на грудь. Но нам нужны деньги для беженцев. Мне кажется, что Евросоюз негативным отношением к Польше наказывает на самом деле Украину", — сказал бывший министр финансов.
Также он подверг критике Евросоюз за недостаточно гибкую политику. Как считает Косьчиньский, правила и законы оказались неэффективными из-за массового притока украинских беженцев и подорожания энергоносителей. Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что количество украинских беженцев в Польше и Германии будет расти в ближайшее время.
Ранее Косьчиньский говорил, что Евросоюз в разгар конфликта на Украине "вонзил нож в спину" Польше.