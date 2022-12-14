Албанцы захватили власть в косовском муниципалитете

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович заявил, что косовские албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северна-Митровица в северной части Косова и Метохии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня албанцы правовым насилием и односторонними действиями заняли депутатские места, принадлежащие сербам в сербском муниципалитете Косовска-Митровица, хотя за них никто не голосовал и у них нет никакой поддержки сербского народа», – рассказал он.

Местные СМИ сообщают, что косовары проникли в здание муниципалитета, после чего провели заседание совета муниципалитета при поддержке охраны косовской полиции. Там они назначили депутатов из числа албанцев и «избрали» нового главу муниципалитета, которым стал албанец Неджат Углянин.

Петковича добавил, что такими действиями Приштина пытается добиться создания «моноэтнического албанского муниципалитета», а также вытеснения из северной части Косовска-Митровицы всех сербов. «События ясно показывают, что главная цель Приштины и Альбина Курти в том, чтобы не севере не было ни одного серба», – сказал Петкович.