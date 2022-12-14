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12 минут назад

СБУ провела обыски в офисах Коммунистической партии и партии «Русь единая»

Елена Прошина

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила обыски в офисах Коммунистической партии Украины, а также партии «Русь единая». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение СБУ.

СБУ провела обыски в офисах Коммунистической партии и партии «Русь единая»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Служба безопасности провела обыски в офисах и домах представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" в рамках контрдиверсионных мероприятий в Киеве, Днепре и Кривом Роге. В результате следственно-оперативных действий найдено оружие, георгиевские ленточки и флаги страны-агрессора», – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ведомством также были обнаружены склады с «прокремлевской литературой, агитационными листовками с символикой тоталитарного режима СССР».

Ранее СБУ провела обыски на объектах канонической УПЦ в девяти областях Украины.

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