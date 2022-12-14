СБУ провела обыски в офисах Коммунистической партии и партии «Русь единая»

«Служба безопасности провела обыски в офисах и домах представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" в рамках контрдиверсионных мероприятий в Киеве, Днепре и Кривом Роге. В результате следственно-оперативных действий найдено оружие, георгиевские ленточки и флаги страны-агрессора», – говорится в сообщении ведомства.