СБУ провела обыски в офисах Коммунистической партии и партии «Русь единая»

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила обыски в офисах Коммунистической партии Украины, а также партии «Русь единая». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение СБУ.
«Служба безопасности провела обыски в офисах и домах представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" в рамках контрдиверсионных мероприятий в Киеве, Днепре и Кривом Роге. В результате следственно-оперативных действий найдено оружие, георгиевские ленточки и флаги страны-агрессора», – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ведомством также были обнаружены склады с «прокремлевской литературой, агитационными листовками с символикой тоталитарного режима СССР».
Ранее СБУ провела обыски на объектах канонической УПЦ в девяти областях Украины.