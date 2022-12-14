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20 минут назад

Премьер Украины назвал сумму, необходимую для восстановления страны

Илья Родин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью Bloomberg, что государству на восстановление потребуется порядка $700 млрд. Об этом пишет РИА «Новости».

Премьер Украины назвал сумму, необходимую для восстановления страны
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее европейские и украинские официальные лица называли разные суммы ущерба, нанесенного экономике и инфраструктуре Украины. В частности, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери составили порядка €600 млрд.

Шмыгаль подчеркнул, что вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде оценила ущерб, нанесенный Украине, в $700 млрд. Он добавил, что оценка практически совпадает с суммой, которую озвучили украинские аналитики - $750 млрд.

«Эти оценки совпадают с нашими, как я раньше говорил - 750 миллиардов долларов», - уточнил премьер.

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Обозреватель Оливия Мюррей предположила ранее, что инициатива украинского лидера Владимира Зеленского о введении системы «шефства» для восстановления страны означает «продажу Украины с молотка»

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Всемирный Банк,
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