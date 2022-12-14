Премьер Украины назвал сумму, необходимую для восстановления страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью Bloomberg, что государству на восстановление потребуется порядка $700 млрд. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что ранее европейские и украинские официальные лица называли разные суммы ущерба, нанесенного экономике и инфраструктуре Украины. В частности, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери составили порядка €600 млрд.

Шмыгаль подчеркнул, что вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде оценила ущерб, нанесенный Украине, в $700 млрд. Он добавил, что оценка практически совпадает с суммой, которую озвучили украинские аналитики - $750 млрд.

«Эти оценки совпадают с нашими, как я раньше говорил - 750 миллиардов долларов», - уточнил премьер.