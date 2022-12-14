Мэр Тбилиси: Грузия не обменяет Саакашвили на статус кандидата в ЕС

Власти Грузии не станут освобождать осужденного экс-президента Михаила Саакашвили в обмен на предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, чьи слова цитирует Sputnik Грузия.

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«Зачем тогда нужно было предъявлять план из 12 пунктов? Зачем вообще его тогда выполнять, если мы ставим под вопрос предоставление статуса из-за конкретного уголовного дела?!» — задался вопросом Каладзе.

По его словам, «если отношение именно такое, то пусть оставят себе этот ничего не дающий статус».

Ранее евродепутат Рафаэль Глюксманн заявил, что Грузия должна освободить Саакашвили. По его словам, власти Грузии несут ответственность, если с экс-президентом что-то случится в заключении.

«В этом случае забудьте обо всем, что вы можете получить от Европы», — сказал он.

Сегодня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку после того, как пенитенциарная служба Минюста страны отказала в предоставлении ему возможности участвовать в заседании суда в удаленном формате.

Заседание тбилисского городского суда по вопросу возможного освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из-за ухудшения здоровья было перенесено на 22 декабря.

Минюст Грузии обвинил Саакашвили в членовредительстве и симуляциях «критического состояния».

Ранее сообщалось, что врачи оценивают состояние Саакашвили как тяжелое. По данным консилиума экспертной группы, у Саакашвили наблюдается истощение организма четвертой стадии, что опасно для его жизни.