Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку из-за отсутствия возможности дистанционно участвовать в заседании суда. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на его адвоката Шалву Хачапуридзе.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет. С тех пор он находился в изоляторе.

Осенью 2021-го Саакашвили объявил голодовку. Врачи заявили, что после 48 дней голодовки у него развились энцефалопатия вернике и другие заболевания. Саакашвили поместили в тюремную больницу, а позже перевели в тбилисскую частную клинику. Хачапуридзе говорил, что у его клиента выявлено более десятка заболеваний.

14 декабря Саакашвили не смог присутствовать на заседании дистанционно, в суде заявили, что клиника, в которой он находится, не имеет необходимо технического оборудования.

Хачапуридзе сообщил, что политик решил объявить голодовку, чтобы добиться дистанционного участия в судах. Адвокат зачитал журналистам его заявление.