В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
37 минут назад

Саакашвили снова объявил голодовку

Мария Иванова

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку из-за отсутствия возможности дистанционно участвовать в заседании суда. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на его адвоката Шалву Хачапуридзе.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет. С тех пор он находился в изоляторе.

Осенью 2021-го Саакашвили объявил голодовку. Врачи заявили, что после 48 дней голодовки у него развились энцефалопатия вернике и другие заболевания. Саакашвили поместили в тюремную больницу, а позже перевели в тбилисскую частную клинику. Хачапуридзе говорил, что у его клиента выявлено более десятка заболеваний.

14 декабря Саакашвили не смог присутствовать на заседании дистанционно, в суде заявили, что клиника, в которой он находится, не имеет необходимо технического оборудования.

Хачапуридзе сообщил, что политик решил объявить голодовку, чтобы добиться дистанционного участия в судах. Адвокат зачитал журналистам его заявление.

«Сегодня мне отказали в элементарном праве присутствовать на суде. Это нарушение грузинских и международных норм, поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста - голодовке. Конечно, я осознаю все риски, но я буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии своего подключения к процессу. Всем издевательствам и унижениям есть предел», - заявил Саакашвили.

В мире,Видео,Михаил Саакашвили,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители