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10 минут назад

Reuters: Косово подало заявку на вступление в ЕС

Газета.Ruиещё 2

Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти сообщил о подаче заявки на вступление в Европейский Союз. Об этом информирует Reuters.

Reuters: Косово подало заявку на вступление в ЕС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отмечается в сообщении, он запустил процесс, который может занять многие годы, и зависит от урегулирования отношений с Сербией.

Ранее президент непризнанного Косова Вьоса Османи заявлял, что Приштина подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца этого года.

Позднее RTK Live сообщил, что представители непризнанного Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз.

До этого посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко предполагал, что Брюссельские соглашения по косовскому урегулированию могут быть «ширмой» для вооружения Приштины. Он добавил, что Белград настаивает на соблюдении уже заключенных соглашений.

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