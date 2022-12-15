Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти сообщил о подаче заявки на вступление в Европейский Союз. Об этом информирует Reuters.
Как отмечается в сообщении, он запустил процесс, который может занять многие годы, и зависит от урегулирования отношений с Сербией.
Ранее президент непризнанного Косова Вьоса Османи заявлял, что Приштина подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца этого года.
Позднее RTK Live сообщил, что представители непризнанного Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз.
До этого посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко предполагал, что Брюссельские соглашения по косовскому урегулированию могут быть «ширмой» для вооружения Приштины. Он добавил, что Белград настаивает на соблюдении уже заключенных соглашений.