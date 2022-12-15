Reuters: Косово подало заявку на вступление в ЕС

Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти сообщил о подаче заявки на вступление в Европейский Союз. Об этом информирует Reuters.

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Как отмечается в сообщении, он запустил процесс, который может занять многие годы, и зависит от урегулирования отношений с Сербией.

Ранее президент непризнанного Косова Вьоса Османи заявлял, что Приштина подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца этого года.

Позднее RTK Live сообщил, что представители непризнанного Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз.