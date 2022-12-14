СМИ рассказали о планировании убийства Шольца

В ходе попытки переворота в Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца могли убить – это было в планах у заговорщиков. Об этом сообщает газета New York Times.

Согласно информации источников издания, при обысках правоохранительным органам удалось обнаружить «более ста соглашений о неразглашении, в которых подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов группы (заговорщиков), включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера».

7 декабря сообщалось о проведении полицией Германии масштабной операции против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот.