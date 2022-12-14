В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

NYT: организаторы госпереворота в Германии планировали убийство Шольца

Лера Букина

В ходе попытки переворота в Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца могли убить – это было в планах у заговорщиков. Об этом сообщает газета New York Times.

СМИ рассказали о планировании убийства Шольца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно информации источников издания, при обысках правоохранительным органам удалось обнаружить «более ста соглашений о неразглашении, в которых подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов группы (заговорщиков), включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера».

7 декабря сообщалось о проведении полицией Германии масштабной операции против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот.

Шольц пригрозил противникам поддержки Украины

Тогда стало известно о задержании 25 человек. Аресты прошли в семи федеральных землях, в Австрии и Италии. Кроме того, власти заявили о проведении обысков на более чем 130 объектах недвижимости в 11 федеральных землях.

В мире,Олаф Шольц,Бундестаг,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители