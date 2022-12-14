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23 минуты назад

В Болгарии сорвалась попытка избрать новое правительство

Деловая газета "Взгляд"

Профессор Николай Габровский, которого выдвинули на пост премьер-министра Болгарии коалицией партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил, не получил эту должность.

В Болгарии сорвалась попытка избрать новое правительство
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Перед голосованием три часа шли дебаты, которые сопровождались скандалами и показали неспособность ведущих политиков вести диалог, передает ТАСС.

Теперь президент Болгарии должен теперь предоставить мандат на право формирование правительства второй по численности парламентской группе – коалиции «Продолжаем перемены», у которой будет семь дней.

Напомним, досрочные выбора в Болгарии прошли 2 октября.

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