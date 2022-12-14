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51 минуту назад

NYT: Готовившие государственный переворот в Германии заговорщики планировали убить Шольца

Вечерняя Москваиещё 3

Задержанные по делу о попытке государственного переворота в Германии граждане планировали убить канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

СМИ рассказали о планировании убийства Шольца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Во время обысков было обнаружено более ста соглашений о неразглашении, в которых подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов группы, включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера, — отмечается в материале.

7 декабря спецназ полиции ФРГ задержал 25 человек, в том числе гражданку РФ, по подозрению в подготовке государственного переворота. В планах подозреваемых были, в том числе «вооруженное нападение на бундестаг и задержания политиков», что впоследствии могло привести к госперевороту. Уточняется, что задержанные либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее.

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В свою очередь заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов отметил, что заявления Берлина о том, что гражданка РФ принимала участие в подготовке государственного переворота в Германии, являются провокацией и частью антироссийской риторики.

В мире,Павел Шевцов,Олаф Шольц,Россотрудничество,Бундестаг,
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