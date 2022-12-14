Предложение Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не получила единой поддержки министров иностранных стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что в ЕС существует полемика о том, необходим ли орган помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине, передает РИА «Новости».

Боррель сообщил, что представил предложение о трибунале на заседании глав МИД ЕС 12 декабря, этот вопрос обсуждался, но без особого результата. Дипломат не исключил возможности создать еще некий инструмент для борьбы с безнаказанностью, однако не конкретизировал планы.

Ранее в МИД Франции сообщили о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Также сообщалось, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».