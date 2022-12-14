Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Лондоне признали участие коммандос в секретных операциях на Украине

Видео дня

Морская пехота Великобритании принимала участие в секретных операциях на Украине. Как отмечает The Times, это впервые признал высокопоставленный британский генерал Роберт Магован; он заявил, что коммандос поддерживали «секретные операции» в «чрезвычайно чувствительной обстановке».

Магован подчеркнул, что миссии королевской морской пехоты сопряжены с «высоким уровнем политического и военного риска». В своей статье для Globe and Laurel, официального издания пехоты, он описал, как 350 морских пехотинцев из 45 спецподразделений были отправлены на Украину в начале 2022 года для сопровождения дипломатов из британского посольства. Операция была проведена, когда стало ясно, что в стране начнутся боевые действия. Спецназ вернулся в Киев в апреле, чтобы защитить посольство.

«Плохие новости для Европы»

Президент Международного энергетического агентства (UEA) Фатих Бироль предупредил, что энергетический кризис может обостриться в 2023 году, пишет турецкий портал Haber7. По мнению Бироля, Европа должна быть готова к более суровой зиме и тому, что поставок российского газа, вероятно, не будет, а импорт СПГ окажется на рекордно низком уровне.

Бироль назвал три причины для «плохих новостей». Первая заключается в том, что экспорт российского газа в Европу в 2021 году составлял 140 миллиардов кубометров, в 2022-м он снизился до 60 миллиардов, а в следующем году может упасть до нуля. Вторая причина - 2023 год будет сложным для рынков СПГ: новые мощности СПГ, которые сейчас вводятся в эксплуатацию, составляют 20 миллиардов кубометров, это рекордно низкий объем. Третья причина: нет никаких гарантий, что мягкие погодные условия 2022 года повторятся в 2023-м.

В Нидерландах призвали лучше бороться с подставными компаниями из РФ

Нидерландские зеленые левые и лейбористы призвали ограничить использование подставных компаний в Нидерландах богатыми россиянами и бизнесом, полностью упразднив трастовые офисы. Об этом рассказало Bloomberg.

Партии разработали список мер, призванных сделать Нидерланды менее привлекательными для теневых доходов и компаний, стремящихся уклониться от уплаты налогов. Он включает в себя призыв к большей прозрачности среди налоговых органов в дополнение к предлагаемому запрету трастовых офисов. После начала украинского кризиса министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг запретила трастовым агентствам обслуживать российских граждан или компании, базирующиеся в России. Однако лидер Партии зеленых Джесси Клавер считает, что этого недостаточно. По состоянию на 2019 год в Нидерландах существовало 12 400 подставных компаний, общий баланс которых составлял 4,5 триллиона евро, что в пять раз превышает размер экономики страны.

«Израильская разведка ждет перемен в Иране»

Разведывательные службы Израиля в течение последних двух десятилетий направляли большую часть своих усилий, бюджетов и энергии на наблюдение за событиями в Иране, пишет Бен Каспит в своей статье для Al-Monitor. Моссад уделял основное внимание ядерным амбициям Ирана, но еженедельные обсуждения и оценки также были посвящены стабильности режима аятолл и перспективам его существования.

Сейчас некоторые израильские эксперты «осмеливаются выражать сдержанный оптимизм» в отношении перемен в Тегеране. По их мнению, масштабные протесты последних месяцев не являются мимолетным явлением, в отличие от предыдущих волн протестов. Высокопоставленный источник в израильской службе безопасности заявил Al-Monitor, что происходящее в Израиле сейчас «глубже, шире и необратимо». Бывший заместитель министра обороны Эфраим Снех заявил, что протесты «меняют лицо Ирана, и пути назад уже не будет». Однако даже израильские оптимисты не делают ставки на смену режима в Тегеране. Они считают, что «глубокие изменения, которые переживает Иран, не обязательно приведут к революции». Предпосылок к этому в обозримом будущем нет, но властям Ирана придется пойти на некоторые уступки.

«НАТО ищет способы усилить ПВО»

В НАТО ищут способы усилить противовоздушную и противоракетную оборону альянса для борьбы с такими угрозами, как беспилотники и крылатые ракеты, используемые в конфликте на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.