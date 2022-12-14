Госдеп США призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

США призывают Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в Twitter.

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"Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное движение по коридору. Путь вперед лежит через переговоры", - написал он.

Представитель Госдепа добавил, что закрытие Лачинского коридора "имеет серьезные гуманитарные последствия и отбросит назад мирный процесс".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы ведут переговоры с представителями Азербайджана по разблокировке коридора. Власти Нагорного Карабаха обратились к командованию российских миротворческих сил в связи с блокировкой Азербайджаном Лачинского коридора. Накануне стало известно, что группа азербайджанцев перекрыла связывающий Армению и Нагорный Карабах Лачинский коридор.