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41 минуту назад

СМИ: воздушная тревога объявлена на востоке Украины

Алиса Селезнёва

Воздушная тревога объявлена сегодня в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом со ссылкой на онлайн-карту украинского Минцифры пишет РИА Новости.

Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Фото: ТАССТАСС

При этом тревога в восточных украинских регионах была объявлена практически одновременно – в 9.45 (10.45 мск).

Сегодня воздушная тревога также объявлялась в Винницкой и Житомирской областях, в столице страны и в Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в центре города были слышны взрывы, отметив, что все оперативные службы выехали на место происшествия.

Российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября – после теракта на Крымском мосту, в организации которого подозреваются украинские спецслужбы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что в результате ударов по критической инфраструктуре повреждено 40% энергетической инфраструктуры. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 12 декабря не исключил сценарий полного отключения электроэнергии в стране.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Виталий Кличко,
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