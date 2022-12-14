Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена сегодня в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом со ссылкой на онлайн-карту украинского Минцифры пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

При этом тревога в восточных украинских регионах была объявлена практически одновременно – в 9.45 (10.45 мск).

Сегодня воздушная тревога также объявлялась в Винницкой и Житомирской областях, в столице страны и в Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в центре города были слышны взрывы, отметив, что все оперативные службы выехали на место происшествия.

Российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября – после теракта на Крымском мосту, в организации которого подозреваются украинские спецслужбы.