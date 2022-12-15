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58 минут назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Газета.Ruиещё 1

В Харькове раздались взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Клименко тайм". Подробностей данное СМИ не приводит.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Фото: YouTubeYouTube

Согласно данным официального ресурса по оповещению граждан, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе украинской столицы произошли взрывы. С 10 ноября Вооруженные силы РФ наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины.

По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом, в частности, на теракт на Крымском мосту. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ.

О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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