Пятерым россиянам грозит до 30 лет тюрьмы в США

В США обвинили пятерых граждан России в отмывании денег и закупке технологий военного и двойного назначения в обход санкций, сообщил Минюст Соединенных Штатов. По версии следствия, им помогали два гражданина США — Алексей Брейман и Вадим Ермоленко. Трое из семерых задержаны, обвиняемым грозит до 30 лет тюрьмы.

Фото: ТАСС ТАСС

Пять россиян и два американца

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Обвинения пяти гражданам России в федеральном суде Бруклина предъявили в рамках миссии оперативной группы KleptoCapture, которая была создана в марте этого года для замораживания и конфискации активов граждан России в ответ на начало военной спецоперации на Украине, сообщается на сайте Минюста США.

Согласно судебным документам, россиян обвинили в "отмывании денег" и "закупке технологий военного и двойного назначения" у американских компаний "для оборонного сектора России". В Минюсте Соединенных Штатов уточнили, что граждане РФ "вступили в сговор" для "контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок в нарушение новых санкций США", которые вступили в силу в этом году.

В статье ведомства говорится, что обвинения предъявлены пятерым россиянам из Москвы и Петербурга - 44-летнему Евгению Гринину, 57-летнему Алексею Ипполитову, 52-летнему Борису Лившицу, 41-летней Светлане Скворцовой, 48-летнему Вадиму Конощеноку, а также двум гражданам США - 35-летнему жителю Нью-Гэмпшира Алексею Брейману и 41-летнему Вадиму Ермоленко из Нью-Джерси.

"Им предъявлены обвинения в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов в отношении обеспечения экспортного контроля и экономических санкций, заговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанде и несоблюдении требований Автоматизированной экспортной системы, касающейся транспортировки электроники", - рассказали в Минюсте.

Согласно обвинительному заключению, перечисленные граждане "незаконно приобрели и экспортировали высокочувствительные и строго регулируемые электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных приложений".

"Министерство юстиции и наши международные партнеры не потерпят преступных схем, направленных на поддержку военных действий российских военных. Поскольку трое обвиняемых сейчас находятся под стражей, мы разрушили сеть закупок, предположительно, использовавшуюся обвиняемыми и российскими спецслужбами для контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок и чувствительных электронных компонентов в Россию", - приводятся на сайте Минюста слова генерального прокурора Меррика Б. Гарланда.

По его словам, министерство юстиции США продолжит "энергично применять экономические санкции и меры экспортного контроля против тех", кто "позволяет" правительству РФ "продолжать несправедливую войну" на Украине.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что его ведомство принимало участие в расследовании. По его мнению, предъявление нынешних обвинений показывает, что США "могут и будут" пресекать "незаконные поставки" оружия в Россию "по всему миру".

Преступная схема

По версии следствия, обвиняемые "были связаны с Serniya Engineering и Sertal LLC" - московскими компаниями, которые "работают под руководством российских спецслужб".

Согласно данным Минюста США, эти организации закупают "передовую электронику и сложное испытательное оборудование" для "российского военно-промышленного комплекса и сектора исследований и разработок".

"(Serniya Engineering и Sertal LLC – "Газета.Ru") управляли обширной сетью подставных компаний и банковских счетов по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, которые использовались для продвижения схемы, чтобы скрыть участие российского правительства и истинную личность (личности) российских конечных пользователей оборудования американского происхождения", - говорится в сообщении.

В Минюсте США уточнили, что упомянутые московские компании и Евгений Гринин попали под санкции после начала военной спецоперации на Украине.

В обвинительном заключении говорится, что "Ипполитов получал запросы от российских конечных пользователей и передавал их Гринину и Скворцовой", сотрудникам Sertal LLC. Они, в свою очередь, "обеспечили финансирование и маршруты доставки для сделок, а также поручили Лившицу закупать товары у американских компаний".

"Лившиц, бывший житель Бруклина, открыл и контролировал множество подставных компаний и связанных с ними банковских счетов в районе Нью-Йорка, которые он использовал для маршрутизации поставок и организации финансовых операций в рамках схемы", - рассказали в американском Минюсте, уточнив, что при этом мужчина координировался с Конощеноком, Брейманом и Ермоленко.

В США также считают, что Лившиц "часто использовал псевдоним "Дэвид Ветцки", когда общался с американскими компаниями. Под этим именем он "делал ложные заявления о том, как будут использоваться товары, и кто конечный пользователь".

По версии следствия, Конощенок, который, "как подозревается, является офицером ФСБ", "отправлял или физически перевозил контрабандой товары американского происхождения из Эстонии в Россию, в том числе электронику двойного назначения, тактические боеприпасы военного назначения и другие предметы, контролируемые экспортом".

В Минюсте уточнили, что в октябре этого года Конощенок был остановлен на границе с Эстонией с "35 различными типами полупроводников и других электронных компонентов, а также тысячами пуль калибра 6,5 мм американского производства, которые используются в военных снайперских винтовках".

В ноябре его вновь остановили "при попытке проникнуть в Россию с примерно 20 ящиками, содержащими тысячи пуль американского происхождения". Мужчину арестовали.

"Находясь в Соединенных Штатах, Брейман и Ермоленко фабриковали транспортные документы и счета—фактуры, переупаковывали и переправляли товары в промежуточные пункты назначения по всему миру прежде чем они прибыли в Россию", - утверждают в Минюсте.