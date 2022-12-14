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1 час назад

Саакашвили прекратил голодовку продолжительностью в половину дня

Lenta.ruиещё 2

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которая продолжалась полдня. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на его адвоката Вахтанга Барамашвили.

Саакашвили прекратил длившуюся полдня голодовку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как утверждает Саакашвили, причиной тому стало послание от европарламентариев, которые потребовали прекратить голодовку, чтобы «не давать повода соответствующим службам [говорить], будто я сам себе причиняю вред».

Саакашвили снова объявил голодовку

14 декабря стало известно, что Саакашвили снова объявил голодовку из-за запрета участвовать в судебном заседании дистанционно.

В мире,Михаил Саакашвили,
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