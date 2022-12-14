Последствия коррупционного скандала в ЕС вокруг ЧМ-2022 оценили

«ЕС любит поучать буквально всех — Венгрию, Польшу, и даже [агентство ЕС по безопасности границ] Frontex. Я думаю, что им стоило бы сначала разобраться с самими собой. У людей сложилось ощущение, что ЕС — это гигантская нормотворческая машина без надзора в том числе и над самими собой», — заявил Филипп Оливье, депутат ЕП и близкий помощник Ле Пен.