Politico: Европа собирается использовать Балканы для борьбы с Россией

Лидеры Евросоюза должны возобновить вступление небольших балканских государств, в том числе, Боснии и Герцеговины для оказания давления на Россию и Китай. Об этом написали в Politico.

«Лидеры ЕС должны теперь воспользоваться геополитическим моментом, чтобы обновить интеграцию небольших, экономически хрупких [балканских] стран с общим населением менее 18 миллионов человек, в Союз, иначе они рискуют увидеть их используемыми Россией и Китаем в своих силовых играх», — написало издание.

По словам автора статьи, вступление Албании, Боснии, Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии в Евросоюз — лучшее решение не только для этих стран, но и для остальной Европы.