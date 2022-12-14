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49 минут назад

Politico: Европа собирается использовать Балканы для борьбы с Россией

Ura.Ru

Лидеры Евросоюза должны возобновить вступление небольших балканских государств, в том числе, Боснии и Герцеговины для оказания давления на Россию и Китай. Об этом написали в Politico.

Politico: Европа собирается использовать Балканы для борьбы с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Лидеры ЕС должны теперь воспользоваться геополитическим моментом, чтобы обновить интеграцию небольших, экономически хрупких [балканских] стран с общим населением менее 18 миллионов человек, в Союз, иначе они рискуют увидеть их используемыми Россией и Китаем в своих силовых играх», — написало издание.

По словам автора статьи, вступление Албании, Боснии, Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии в Евросоюз — лучшее решение не только для этих стран, но и для остальной Европы.

Ранее Босния и Герцеговина подали заявку на вступление в ЕС. Позже стало известно, что союз согласовал статус кандидата на вступление в сообщество, передает RT. Также замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что Евросоюз планирует выделить 13 миллионов долларов на развитие инфраструктуры на Западных Балканах для борьбы с пророссийскими настроениями в регионе. Его слова приводит телеканал 360.

В мире,Владимир Шаповалов,ЕС,Телеканал "360° Подмосковье",
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