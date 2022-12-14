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1 час назад

Пакистан обвинил Индию в причастности к теракту в провинции Пенджаб

ТАСС

Пакистан располагает доказательствами причастности индийских спецслужб к взрыву, произошедшему 23 июня 2021 года в городе Лахор (провинция Пенджаб). Об этом во вторник вечером сообщила газета Dawn со ссылкой на министра внутренних дел исламской республики Рану Санауллу.

Индию обвинили в причастности к теракту
Фото: ТАССТАСС

По словам главы МВД, Исламабад располагает "неопровержимыми доказательствами" причастности индийской спецслужбы RAW (Research and Analysis Wing, "Отдел исследований и анализа") к упомянутому теракту. Отмечается, что власти Пакистана намерены поднять этот вопрос на полях ООН.

Теракт в центральном районе Лахора, Джохар Таун, произошел 23 июня 2021 года. Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван около резиденции основателя радикальной группировки "Лашкар-и-Тайба" (запрещена в РФ) Хафиза Саида. В результате инцидента три человека погибли, еще 24 получили ранения.

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