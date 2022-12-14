Индию обвинили в причастности к теракту

Пакистан располагает доказательствами причастности индийских спецслужб к взрыву, произошедшему 23 июня 2021 года в городе Лахор (провинция Пенджаб). Об этом во вторник вечером сообщила газета Dawn со ссылкой на министра внутренних дел исламской республики Рану Санауллу.

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По словам главы МВД, Исламабад располагает "неопровержимыми доказательствами" причастности индийской спецслужбы RAW (Research and Analysis Wing, "Отдел исследований и анализа") к упомянутому теракту. Отмечается, что власти Пакистана намерены поднять этот вопрос на полях ООН.