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32 минуты назад

Экс-разведчица США Коффлер призвала Байдена приложить усилия для достижения мира на Украине

Газета.Ru

Бывшая разведчица США Ребекка Коффлер в эфире Fox News заявила, что администрация президента США Джо Байдена должна прекратить разжигать конфликт на Украине.

В США Байдена призвали приложить усилия для мира на Украине
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Она отметила, что американским властям следует приложить силы для достижения мирного урегулирования конфликта. Коффлер указала, что число жертв огромное, расходы США на поддержку Украины колоссальные, а ни одна из сторон не близка к победе. Экс-разведчица также упомянула, что из-за больших поставок оружия Киеву не получит заявленный арсенал Тайвань. Она приводит данные о том, что за минувшие 10 месяцев Пентагон потратил 13-летний объем производства комплексов Stinger и пятилетний — Javelin.

По мнению Коффлер, Вашингтон принимает желаемое за действительное. Она добавила, что властям не следует разжигать конфликт, в "котором невозможно победить".

Вместе с тем в начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, которые Россия заняла с начала специальной военной операции.

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