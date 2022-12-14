В США Байдена призвали приложить усилия для мира на Украине

Бывшая разведчица США Ребекка Коффлер в эфире Fox News заявила, что администрация президента США Джо Байдена должна прекратить разжигать конфликт на Украине.
Она отметила, что американским властям следует приложить силы для достижения мирного урегулирования конфликта. Коффлер указала, что число жертв огромное, расходы США на поддержку Украины колоссальные, а ни одна из сторон не близка к победе. Экс-разведчица также упомянула, что из-за больших поставок оружия Киеву не получит заявленный арсенал Тайвань. Она приводит данные о том, что за минувшие 10 месяцев Пентагон потратил 13-летний объем производства комплексов Stinger и пятилетний — Javelin.
По мнению Коффлер, Вашингтон принимает желаемое за действительное. Она добавила, что властям не следует разжигать конфликт, в "котором невозможно победить".
Вместе с тем в начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, которые Россия заняла с начала специальной военной операции.