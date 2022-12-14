В США Байдена призвали приложить усилия для мира на Украине

Она отметила, что американским властям следует приложить силы для достижения мирного урегулирования конфликта. Коффлер указала, что число жертв огромное, расходы США на поддержку Украины колоссальные, а ни одна из сторон не близка к победе. Экс-разведчица также упомянула, что из-за больших поставок оружия Киеву не получит заявленный арсенал Тайвань. Она приводит данные о том, что за минувшие 10 месяцев Пентагон потратил 13-летний объем производства комплексов Stinger и пятилетний — Javelin.