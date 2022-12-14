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23 минуты назад

Зеленского заподозрили в сговоре с Дудой ради возможности быстро исчезнуть

Lenta.ruиещё 3

Польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) заподозрило президента Украины в сговоре с польским коллегой Анджеем Дудой ради возможности быстро исчезнуть случае поражения. Взамен Варшава планирует аннексировать земли Западной Украины.

Зеленского заподозрили в сговоре с Дудой ради возможности быстро исчезнуть
Фото: ТАССТАСС

По мнению авторов статьи, украинские земли войдут в состав Польши и станут компенсацией за военную и материальную помощь. Предпосылками этого процесса в материале названа проработка правовых вопросов и подписание ряда официальных документов.

В частности, NDP указывает на подписанный Зеленский закон «Об особом правовом статусе польских граждан», который позволяет им избираться на государственные должности и право брать в аренду крупные предприятия. Кроме того, между государствами заключено соглашение о добрососедстве, что, по мнению издания, стирает физическую границу между странами.

«Из всего этого следует, что Зеленский уже с начала специальной военной операции России продал Украину Дуде за возможность внезапно исчезнуть и за гарантии личной безопасности для него и его семьи в случае военного поражения», — заключили авторы статьи.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины, включая Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области. Он отметил, что власти нацелены действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой, «презрев интересы не только украинцев, но и поляков».

В мире,Сергей Нарышкин,Анджей Дуда,СВР России,НАТО,
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