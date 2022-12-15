"Мы за Путина": В Twitter раскритиковали Макрона

Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал глав других государств объединиться против России и заставить ее завершить спецоперацию на Украине. Соответствующие комментарии оставили под твитом Макрона.

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Сообщение французского президента гласит: "Конфликт на Украине принес много страданий. Мы призываем Россию немедленно прекратить свои действия. Международные партнеры, присоединяйтесь к нам в этом призыве".

Один из пользователей сети написал, что на разрастание конфликта на Украине повлиял в том числе Париж, не предприняв никаких мер, чтобы заставить Киев следовать Минским соглашениям.

"Мы за Путина. Франция на стороне России, мы не хотим быть мальчиком на побегушках для США и потакать Зеленскому!" — добавил другой пользователь.

Еще один отметил, что стоит прекратить "во всем обвинять русских" и предложить другое решение.