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20 минут назад

В Twitter раскритиковали Макрона за бездействие после подписания Минских соглашений

Газета.Ruиещё 5

Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал глав других государств объединиться против России и заставить ее завершить спецоперацию на Украине. Соответствующие комментарии оставили под твитом Макрона.

"Мы за Путина": В Twitter раскритиковали Макрона
Фото: ReutersReuters

Сообщение французского президента гласит: "Конфликт на Украине принес много страданий. Мы призываем Россию немедленно прекратить свои действия. Международные партнеры, присоединяйтесь к нам в этом призыве".

Один из пользователей сети написал, что на разрастание конфликта на Украине повлиял в том числе Париж, не предприняв никаких мер, чтобы заставить Киев следовать Минским соглашениям.

"Мы за Путина. Франция на стороне России, мы не хотим быть мальчиком на побегушках для США и потакать Зеленскому!" — добавил другой пользователь.

Еще один отметил, что стоит прекратить "во всем обвинять русских" и предложить другое решение.

Ранее французский политик Филиппо назвал безумием действия Макрона по поддержке Украины. Президент Франции объявил о пакете поддержки энергетической инфраструктуры Украины в размере €76,5 млн. Филиппо прокомментировал этот шаг. По его словам, Париж финансово поддерживает Украину, в то время как "французы лишаются работы, а школы и больницы во Франции не отапливаются".

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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