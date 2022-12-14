Во Франции возмутились из-за многомиллиардной помощи Украине

«Жена Зеленского, 1-я леди Зеленская, приходит к нам сегодня и говорит » » Если у вас есть генераторы, генераторные установки, дайте их нам! » Но что они вообще делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?!», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети Twitter.