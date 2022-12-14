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27 минут назад

Во Франции возмутились из-за многомиллиардной помощи Украине

Ura.Ru

Неизвестно каким образом распоряжаются украинские власти с миллиардами евро, которые Париж отправляет им каждый месяц, если просьбы о помощи не прекращаются. Таким вопросом задался французский политик Флориан Филиппо.

Во Франции возмутились из-за многомиллиардной помощи Украине
Фото: ТАССТАСС

«Жена Зеленского, 1-я леди Зеленская, приходит к нам сегодня и говорит » » Если у вас есть генераторы, генераторные установки, дайте их нам! » Но что они вообще делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?!», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время международной конференции в Париже попросил у Европы увеличить помощь Киеву, пишет МК. Многие страны оказывают поддержку Украине с начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, она проводится с целью защиты мирного населения Донбасса.

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