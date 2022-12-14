Премьер Сербии жестко ответила Госдепу США из-за позиции по Косово

Премьер Сербии Ана Брнабич отреагировала на заявление спецпредставителя Госдепа Соединенных Штатов на Западных Балканах Габриеля Эскобара, который заявил, что против введения в Косово ограниченного контингента сербской полиции и армии, сообщает РИА Новости.

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«Вижу, что мой друг, Гейб Эскобар, — еще один политик, который непоколебимо выступает против действующих резолюций Совбеза ООН. Взял на себя роль Совбеза и единогласно, своим голосом, вместе с МИД ФРГ и "министром тишины" (депутатом Европарламента Виолой) фон Крамон, известной также как докладчик ЕП по Косово, аннулировал резолюцию 1244 Совбеза ООН», — заявила премьер.

Брнабич также задалась вопросом, остались ли в силе остальные международные акты и соглашения, в том числе устав ООН.

Эскобар 13 декабря посетил Приштину, где провел переговоры с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти, а также встретился с некоторыми косовскими политиками. 14 декабря его ожидают в Белграде, как и спецпредставителя Европейского союза по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.