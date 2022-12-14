План Сунака по мигрантам раскритиковали в ООН

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подвергло критике главу правительства Великобритании Риши Сунака за озвученный план по ужесточению миграционной политики в стране, сообщают «Известия».
Он практически закроет страну для беженцев. Как сообщила помощник Верховного комиссара УВКБ ООН по защите Джиллиан Триггс, предложение главы правительства задерживать и возвращать беженцев в их родные страны, либо перевозить в третью страну, будет равносильно отказу в доступе к британской системе предоставления убежища.
«Такой подход закроет доступ к спасению в Великобритании для большинства. Это, вероятно, приведет к тому, что у беженцев не будет средств для утверждения статуса, повысит риск принудительного возвращения в небезопасные страны в нарушение Конвенции о статусе беженцев. Это также подорвет глобальную систему помощи беженцам в целом и нарушит их права на международном уровне», — отметила Триггс.
Она выразила уверенность в том, что принятие такой политики другими странами увеличило бы и без того непропорциональную ответственность государств с низким и средним уровнем дохода, которые принимают подавляющее большинство беженцев во всем мире.
13 декабря Сунак в Палате общин британского парламента заявил, что Лондон ужесточит миграционные правила. Он считает, что это уменьшит число незаконных мигрантов, которые попадают в страну, пересекая Ла-Манш на небольших надувных лодках. По словам премьера, большинство прибывающих в Британию беженцев — выходцы «из принципиально безопасных стран».