План Сунака по мигрантам раскритиковали в ООН

«Такой подход закроет доступ к спасению в Великобритании для большинства. Это, вероятно, приведет к тому, что у беженцев не будет средств для утверждения статуса, повысит риск принудительного возвращения в небезопасные страны в нарушение Конвенции о статусе беженцев. Это также подорвет глобальную систему помощи беженцам в целом и нарушит их права на международном уровне», — отметила Триггс.