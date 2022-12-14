В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
14 минут назад

План Сунака по ужесточению миграционной политики Великобритании раскритиковали в ООН

Елена Прошина

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подвергло критике главу правительства Великобритании Риши Сунака за озвученный план по ужесточению миграционной политики в стране, сообщают «Известия».

План Сунака по мигрантам раскритиковали в ООН
Фото: ТАССТАСС

Он практически закроет страну для беженцев. Как сообщила помощник Верховного комиссара УВКБ ООН по защите Джиллиан Триггс, предложение главы правительства задерживать и возвращать беженцев в их родные страны, либо перевозить в третью страну, будет равносильно отказу в доступе к британской системе предоставления убежища.

«Такой подход закроет доступ к спасению в Великобритании для большинства. Это, вероятно, приведет к тому, что у беженцев не будет средств для утверждения статуса, повысит риск принудительного возвращения в небезопасные страны в нарушение Конвенции о статусе беженцев. Это также подорвет глобальную систему помощи беженцам в целом и нарушит их права на международном уровне», — отметила Триггс.

Она выразила уверенность в том, что принятие такой политики другими странами увеличило бы и без того непропорциональную ответственность государств с низким и средним уровнем дохода, которые принимают подавляющее большинство беженцев во всем мире.

13 декабря Сунак в Палате общин британского парламента заявил, что Лондон ужесточит миграционные правила. Он считает, что это уменьшит число незаконных мигрантов, которые попадают в страну, пересекая Ла-Манш на небольших надувных лодках. По словам премьера, большинство прибывающих в Британию беженцев — выходцы «из принципиально безопасных стран».

В мире,Парламент Великобритании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители