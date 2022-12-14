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52 минуты назад

Власти Украины хотят покрыть дефицит энергии за счет импорта из Европы

Елена Прошина

Украинские власти надеяться максимально покрыть дефицит электричества в стране за счет импорта из Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

Власти Украины хотят покрыть дефицит энергии за счет Европы
Фото: ТАССТАСС

Он назвал европейскую электроэнергию доступной.

«В украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта», — сообщил он на полях конференции по поддержке Украины в Париже.

Отмечается, что один из главных вопросов импорта электроэнергии – это финансирование.

«Однако важно иметь еще одно решение – решение ENTSO-E [Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии], которое бы позволило нам увеличить возможности по импорту. На сегодня мы ограничены в объемах, которые значительно меньше нашей технической способности», — отметил глава ведомства.

Галущенко также сообщил, что после ремонта возобновлена работа всех девяти подконтрольных Украине блоков АЭС мощностью 1000 МВт.

При этом бывший украинский депутат Илья Кива отметил, что проблема кроется не в количестве электричества, а в возможности его подачи. Он указал, что в Киевской области осталась одна рабочая распределительная станция из семи. Схожая ситуация наблюдается по всей Украине.

В мире,Герман Галущенко,Илья Кива,
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