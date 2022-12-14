Власти Украины хотят покрыть дефицит энергии за счет Европы

Украинские власти надеяться максимально покрыть дефицит электричества в стране за счет импорта из Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

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Он назвал европейскую электроэнергию доступной.

«В украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта», — сообщил он на полях конференции по поддержке Украины в Париже.

Отмечается, что один из главных вопросов импорта электроэнергии – это финансирование.

«Однако важно иметь еще одно решение – решение ENTSO-E [Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии], которое бы позволило нам увеличить возможности по импорту. На сегодня мы ограничены в объемах, которые значительно меньше нашей технической способности», — отметил глава ведомства.

Галущенко также сообщил, что после ремонта возобновлена работа всех девяти подконтрольных Украине блоков АЭС мощностью 1000 МВт.