В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
28 минут назад

США не нашли доказательств использования Украиной помощи в противозаконных целях

Lenta.ruиещё 2

США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украине в противозаконных целях. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

США не нашли доказательств использования Украиной помощи в незаконных целях
Фото: ТАССТАСС

«На данный момент у нас нет информации, заслуживающей доверия информации, которая бы указывала на какое-либо на переориентирование украинской помощи на незаконные цели», — сказал он, добавив, что результаты на поле боя говорят сами за себя.

Минобороны США ранее сообщало, что на Украину отправили инспекторов для контроля за целевым применением передаваемых ей вооружений и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что страны-участницы НАТО столкнулись с серьезным дефицитом вооружений и боеприпасов из-за масштабной военной помощи Украине. Сейчас западным военно-промышленным комплексом (ВПК) предпринимаются попытки возобновить и наладить производство вооружений под гарантии обязательной востребованности, которая вызвана конфликтом на Украине.

В мире,Патрик Райдер,НАТО,Пентагон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители