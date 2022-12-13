США оценили активность Белоруссии на границе с Украиной

США пока не видят активности Белоруссии на границе с Украиной , такую оценку дал пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер . Его слова приводит ТАСС .

«Прямо сейчас мы не видим какой-либо назревающей трансграничной активности со стороны Белоруссии [около границы с Украиной]», — заявил представитель американского оборонного ведомства.

О начале проверки боеготовности Вооруженных сил Белоруссии стало известно 13 декабря. Уточнялось, что в ее рамках войскам предстоит выдвинуться в обозначенные районы, осуществить их инженерное оборудование и организовать оборону, а также навести переправы через реки Неман и Березина.