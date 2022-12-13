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30 минут назад

США оценили активность Белоруссии на границе с Украиной

Lenta.ruиещё 2

США пока не видят активности Белоруссии на границе с Украиной, такую оценку дал пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Его слова приводит ТАСС.

США оценили активность Белоруссии на границе с Украиной
Фото: ТАССТАСС

«Прямо сейчас мы не видим какой-либо назревающей трансграничной активности со стороны Белоруссии [около границы с Украиной]», — заявил представитель американского оборонного ведомства.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник главы Министерства обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил, что мероприятия начавшейся в Белоруссии внезапной проверки боеготовности армии носят оборонительный характер.

О начале проверки боеготовности Вооруженных сил Белоруссии стало известно 13 декабря. Уточнялось, что в ее рамках войскам предстоит выдвинуться в обозначенные районы, осуществить их инженерное оборудование и организовать оборону, а также навести переправы через реки Неман и Березина.

В мире,Патрик Райдер,Пентагон,
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