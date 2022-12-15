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8 минут назад

Байден раскрыл план по увеличению влияния США в Африке

Lenta.ruиещё 6

В Вашингтоне прошел саммит с участием президента США Джо Байдена и лидерами африканских стран. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Байден раскрыл план по увеличению влияния США в Африке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Соединенные Штаты полностью заинтересованы в будущем Африки», — сказал президент США Джо Байден, обращаясь к первым лицам 49 стран Африки, впервые с 2014 года собравшихся на саммите в Вашингтоне.

The New York Times подчеркивает, что американское влияние в Африке значительно уменьшилось при предшественнике Байдена, экс-президенте США Дональде Трампе, и сейчас Вашингтон намерен наверстать упущенное.

В стремлении потеснить Китай как своего главного стратегического конкурента за влияние в Африке США намерены инвестировать в континент более 55 миллиардов долларов. Отмечается, что сумма, которую Вашингтон планирует инвестировать в течение следующих трех лет, будет направлена преимущественно на переход к зеленой энергетике, цифровизацию экономики и продовольственную безопасность.

Ранее в Белом доме заявили, что лидеры африканских стран и США расходятся во мнении по решению конфликта на Украине.

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