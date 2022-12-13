Президент Перу не исключила введения общенационального режима ЧП

Протесты, охватившие Перу после смещения Педро Кастильо с должности президента, могут привести к введению общенационального режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом заявила во вторник президент Дина Болуарте, сообщила радиостанция RPP.

По словам главы государства, в ближайшие часы в столице будет проведено заседание с участием руководства вооруженных сил.

"Будет оценена возможность введения режима ЧП на национальном уровне, - сказала она. - Я надеюсь, что до такой крайности не дойдет. Призываю к спокойствию и миру".

Ранее по решению властей режим ЧП был введен в департаментах Апуримак, Арекипа и Ика, где отмечен высокий уровень протестной активности, однако этот шаг не привел к нормализации обстановки. Антиправительственные выступления в Перу набирают обороты с середины прошлой недели. Манифестанты, требующие проведения досрочных выборов, блокируют дороги, занимают аэропорты, нападают на здания органов власти и силовых структур, а также офисы средств массовой информации. С начала протестов погибли по меньшей мере семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Кастильо 7 декабря объявил о роспуске Конгресса (однопалатного парламента) и введении комендантского часа. Он выступил с обращением перед началом заседания высшего законодательного органа, на котором рассматривался его импичмент из-за обвинений в коррупции. Члены Конгресса не отменили голосование и одобрили отставку президента, вооруженные силы и полиция высказались в их поддержку. После отстранения Кастильо был задержан, ему было предъявлено обвинение в организации мятежа.