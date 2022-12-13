Госдеп высказался о контактах с Россией по обмену Уилана

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс рассказал, что в ведомстве пока не готовы назвать сроки контактов с Россией по теме нового обмена заключенными, в том числе осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. При этом он подчеркнул, что работа по данному направлению идет полным ходом, сообщает ТАСС.

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«Мы не обладаем полномочиями раскрывать детали контактов с российской стороной относительно усилий по освобождению американцев. Наши контакты с Россией по этому конкретному вопросу уже дважды принесли результат», — заявил руководитель пресс-службы Госдепа.

Он уточнил, что США работают по совместному с Москвой каналу уже в течение 18 месяцев и пообещал, что работа по освобождению Пола Уилана будет продолжена.