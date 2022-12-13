Вашингтон требует экстрадиции задержанного в Эстонии россиянина

Власти США добиваются экстрадиции задержанного в Эстонии гражданина России Вадима Конощенка, которого Белый дом считает сотрудником разведки РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

«Подзащитный Вадим Конощенок был также взят под стражу в Эстонии и пройдет процедуру экстрадиции в США... Конощенок подозревается в том, что он является активным сотрудником российской разведки», – сказано в документе.

Отмечается, что вместе с Конощенковым под стражу в США были ещё два подозреваемых. Их, как и Конощенка, подозревают в закупках западной продукции военного и двойного назначения в обход американских санкций.