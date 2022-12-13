Немцы раскритиковали Шольца за план восстановления Украины

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за план восстановления Украины . Политик опубликовал в социальной сети сообщение о том, по итогам встречи лидеров G7 были согласованы рекомендации для текущих и долгосрочных глобальных усилий по поддержке восстановления и реконструкции украинского государства.

«Эх, какое нам дело до Украины? Разве вы не канцлер Германии? Если да, то действуйте соответственно и не представляйте интересы других», — заявил он.

«Почему вы не пишете: мы благодарим всех немцев, которые простудились из-за погоды, инфляции, отсутствия газа, отсутствия электричества, отсутствия денег, даже если они трудились всю свою жизнь в Германии», — возмутился @gabrielejuin.

Ранее Шольц заявил, что экономическое сотрудничество с Москвой должно стать возможным после окончания спецоперации на Украине. Канцлер выразил мнение, что России, которая «закончит войну, также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена». Однако случится это «не сейчас», подчеркнул он.