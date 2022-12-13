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15 минут назад

Генпрокуратура Франции запросила для экс-президента Саркози три года условно

Газета.Ruиещё 3

Генеральная прокуратура Франции запросила трехлетний условный срок для бывшего президента страны Николя Саркози. Об этом сообщает телеканал France 24.

Генпрокуратура Франции запросила для экс-президента Саркози три года условно
Фото: Газета.RuГазета.Ru

5 декабря началось рассмотрение апелляции по делу о «прослушке» телефонных разговоров. Экс-президента подозревают в коррупции и злоупотреблении властью, суд первой инстанции приговорил его к одному году лишения свободы. Среди фигурантов дела адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

В марте в Париже проходил судебный процесс по делу о незаконном финансировании президентской кампании экс-главы Франции Николя Саркози в 2012 году. По версии следствия, соратники бывшего главы государства в партии «Республиканцы» и коммуникационное агентство «Бигмалион» фальсифицировали счета, чтобы скрыть факты превышения максимальных расходов на предвыборную кампанию.

В мире,Николя Саркози,Партия "Республиканцы",
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