Генпрокуратура Франции запросила для экс-президента Саркози три года условно

Генеральная прокуратура Франции запросила трехлетний условный срок для бывшего президента страны Николя Саркози. Об этом сообщает телеканал France 24.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

5 декабря началось рассмотрение апелляции по делу о «прослушке» телефонных разговоров. Экс-президента подозревают в коррупции и злоупотреблении властью, суд первой инстанции приговорил его к одному году лишения свободы. Среди фигурантов дела адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.