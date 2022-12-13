На Гаити выявили вспышку холеры

Согласно опубликованному сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), со 2 октября по 6 декабря 2022 года в Гаити зафиксировано 13 672 случая заболевания с подозрением на холеру. Из них 283 случая закончились летальным исходом. Об этом сообщает ТАСС.

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ВОЗ расценила это как признак крайне высокого риска вспышки холеры в Гаити.

«Нынешняя вспышка холеры в Гаити в сочетании с кризисом, связанным с насилием банд, социальными волнениями и отсутствием безопасности, осложнила возможности системы здравоохранения для реагирования», – сообщили в ВОЗ.

При этом общий риск, касающийся конкретно зафиксированной вспышки, для острова Гаити расценили как очень высокий, но угрозу распространения холеры «на глобальном уровне» в организации назвали низкой.

В ВОЗ также добавили, что холера подтверждена у 1193 заболевших.

«Нынешняя вспышка происходит в контексте комплексного гуманитарного кризиса, усиливающего бремя болезни и сдерживающего меры реагирования», – уточнили там.

Напомним, что холера является особо опасной инфекционной болезнью, которую вызывают холерные вибрионы. Чаще всего инфекция распространяется через сырые морепродукты или свежие фрукты и овощи. Кроме того, холерные вибрионы часто живут в водоёмах, поэтому инфекция может распространяться и через необработанную воду.