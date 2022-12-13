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47 минут назад

Учитель-христианин, отказавшийся называть своего ученика "они", проведет в тюрьме Рождество

Газета.Ru

Учитель-христианин из Ирландии Енох Берк проведет рождественские праздники в тюрьме после того, как отказался использовать гендерно-нейтральные местоимения в отношении своего ученика и был отстранен от занятий. Об этом сообщает Daily Mail.

В Ирландии учитель, отказавшийся называть своего ученика "они", попал в тюрьму
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Берк был заключен в тюрьму в сентябре после отказа подчиняться решению суда и не ходить в школу в графстве Уэстмит. До этого учебное заведение отстранило и потребовало от учителя не приближаться к школе, поскольку Берк не стал обращаться к ученику мужского пола с помощью местоимения «они», сославшись на свои христианские убеждения. Проигнорировав решение суда, он был арестован.

Уточняется, что Берк может быть освобожден в любой момент, как только согласится соблюдать приказ не приближаться к школе. Однако мужчина отказался это делать.

«Я в тюрьме за свои религиозные убеждения», — сказал он суду.

Берк попросил суд освободить его для празднования рождественских праздников домой. Однако Высший суд выбрал для финального слушания по делу более позднюю дату, которая еще не подтверждена, и останется под стражей как минимум на все праздники.

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