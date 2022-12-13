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45 минут назад

Таксистов в Турции начнут обучать русскому языку

Lenta.ru

Таксистов в турецкой провинции Анталья начнут обучать иностранным языкам, в том числе русскому, для общения с туристами. Об этом пишет Ensonhaber.

Таксистов в Турции начнут обучать русскому языку
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, местные власти инициировали проект под названием «Городская школа», цель которого предоставить образовательные услуги взрослой части населения. Особенность этой программы в том, что люди будут получать знания, необходимые для работы в ключевых сферах профессиональной деятельности. Так, к примеру, жителей страны обучают иностранным языкам, психологии и даже оказанию первой помощи.

К новому проекту уже подключились местные таксисты. В настоящее время они проходят курс по английскому языку в группах по 20 человек. Водителей учат базовым фразам, которые нужны при общении с клиентами из разных стран. Занятия проводятся по два часа в день несколько раз в неделю.

Отмечается, что через некоторое время таксистов начнут обучать и русскому. В рамках проекта планируется обучить иностранному языку около четырех тысяч водителей.

Ранее в декабре сообщалось, что невиданные проливные дожди в турецкой Анталье вызвали наводнение. Вышедшие из берегов ручьи затопили здания и улицы. В популярном среди россиян курортном городе уже создали кризисный центр.

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