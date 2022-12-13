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47 минут назад

СМИ: Азербайджан перекрыл подачу газа в Карабах

ТАСС

Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах. Об этом во вторник сообщает агентство Armenpress.

Азербайджан перекрыл подачу газа в Карабах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В марте Азербайджан уже приостанавливал подачу газа в непризнанную республику, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.

В понедельник группа азербайджанцев, которые представились экологами, перекрыла Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах. В Ереване расценили данный шаг как провокацию официального Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике.

Азербайджанцы перекрыли коридор в Нагорный Карабах

Ранее во вторник несколько сотен человек, в основном представители оппозиционных молодежных организаций, устроили акцию протеста возле офиса ООН в центре Еревана с требованием применить политические инструменты для разблокировки Лачинского коридора.

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