Азербайджан перекрыл подачу газа в Карабах

Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах. Об этом во вторник сообщает агентство Armenpress.

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В марте Азербайджан уже приостанавливал подачу газа в непризнанную республику, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.

В понедельник группа азербайджанцев, которые представились экологами, перекрыла Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах. В Ереване расценили данный шаг как провокацию официального Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике.